Берём ипотеку выгодно

18:15, 16 октября 2017, ПАИ

Каждый мечтает о собственной квартире с обоями и шторами, которые выбрал сам, с мебелью, которую сделали для тебя и по твоему проекту, со всякими милыми сердцу мелочами. В конце концов, о жилье, куда не придёт хозяин и не потребует объяснений за передвинутый шкаф. И тут можно пойти несколькими путями. Во-первых, копить десятилетиями, отказавшись от путешествий, ресторанов, приличной одежды. Правда, нужно учитывать инфляцию и рост цен на рынке жилья. А во-вторых, надеяться на чудо: вдруг добрый начальник повысит зарплату тысяч так хотя бы до 300, или объявится родственник-миллиардер, который даст денег на квартиру. Разумнее же взять дело в свои руки и вступить в ипотеку. Тем более что платёж за свою собственную квартиру может оказаться значительно меньше, чем приходится отдавать за съёмную «однушку» с «бабушкиными интерьерами».

Вопрос выбора

При покупке жилья в ипотеку придётся не только выбрать квартиру, но и определится с банком. Если в первом случае ещё можно (да, пожалуй, и нужно!) полагаться на эмоции, то к выбору банка следует подойти с «холодной головой», ведь он должен не только предлагать самые выходные процентные ставки, но и быть надёжным.

«Сбербанк» - тот случай, когда нет сомнений в надёжности кредитной организации и в прозрачности её условий, а предложения по ипотеке являются самыми привлекательными на рынке.

Итак, кто может получить ипотеку? Любой, кому уже исполнился 21 год, трудоустроен не менее 6 месяцев на текущем месте работы, а также имеет не меньше года общего стажа за последние 5 лет. Ещё одно условие – к моменту погашения ипотеки претенденту не должно исполниться более 75 лет.

На сегодняшний день базовая ставка по ипотеке у «Сбербанка» составляет 9,5%. Есть ещё и предложение для тех, кто не любит заниматься «бумажной работой»: «ипотека по двум документам», где ставка равна 10,5%.

Важно ещё и то, что первоначальный взнос теперь снижен. Накопить нужно всего 15% от стоимости квартиры, а остальную сумму даст банк!

А дешевле можно?

Действительно, ставку по ипотеке в «Сбербанке» можно ещё и понизить, причём довольно существенно.

Допустим, решено купить квартиру на вторичном рынке. В этом случае скинуть 0,1% от ставки поможет электронная регистрация сделки. Волноваться не стоит: «Сбербанк» не бросит вас с компьютером «один на один» - сопровождать сделку будет персональный менеджер. А главное, что документы на квартиру сразу в электронном виде уйдут в Росреестр, и стоять в очередях не придётся. Когда всё будет готово, договор купли-продажи и выписку из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации пришлют на электронную почту.

Ещё на 0,5% базовая ставка уменьшается для участников программы «Молодая семья». Попасть в неё могут те семьи, где хотя бы один супруг моложе 35 лет. И здесь уже с учётом электронной регистрации ставка получается 8,9%.

Сэкономить на новостройке

Самое же выгодное предложение – это покупка квартиры в новостройке у компаний, являющихся партнёрами «Сбербанка». На выходе можно получить кредит всего под 7,4% годовых.

Как это сделать?

Во-первых, нужно получать зарплату на карту «Сбербанка».

Во-вторых, следует застраховать жизнь и здоровье в компании «Сбербанк страхование» или у аккредитованных банком страхователей. Это даст сразу скидку в 1% от базовой ставки.

В-третьих, необходимо воспользоваться услугой электронной регистрации. Это, напомним, экономит 0,1% от ставки.

И четвёртое условие – покупка квартиры у застройщика, являющегося партнёром банка. При соблюдении этого пункта ставка по ипотеке сразу падает на 2%.

В Пскове такую скидку можно получить при приобретении жилья от компании ООО «СпецПроектЖилСтрой» в ЖК «Европа» в домах №№ 3 и 5 по улице Венской, от ООО «СК Возрождение-9» в ЖК «Молодежный» в доме № 2 по улице Загородной, от ООО «ЛУГ-строй» - в деревне Борисовичи в доме № 8/12 по улице Пражской. В Великих Луках в акции участвует ООО «Псковская Сетевая Компания», которая является застройщиком дома № 15 по улице Гоголя.

Кстати, чтобы рассчитать свои возможные платежи по ипотеке и понять, как же получить максимальную выгоду, можно воспользоваться кредитным калькулятором.

Не для всех

Для Псковской области, где базируется одна из крупнейших дивизий ВДВ, очень важна специальная программа по военной ипотеке. Конечно же, у «Сбербанка» она имеется. Здесь предлагается ставка 9,5%, а срок кредита – 20 лет.

Документов для получения ипотеки потребуется совсем немного: заявка, паспорт, свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа и документы на объект недвижимости, которые нужно предоставить в течение 90 дней с момента принятия банком решения о выдаче кредита.

«Хозяйке на заметку»

Для тех, кто когда-то взял ипотеку в другом банке и теперь с сожалением смотрит на выгодные ставки «Сбербанка», есть уникальное предложение. Кредит можно рефинансировать по ставке всего 9,5% годовых. Здесь главным условием является своевременное погашение кредита в течение последнего года, отсутствие просрочек и действие ипотеки не менее полугода на момент обращения в «Сбербанк».

Более того, если кроме ипотеки вы взяли ещё несколько кредитов в разных банках, то и тут есть возможность сэкономить. «Сбербанк» готов взять на себя все ваши кредиты под ещё более низкую ставку – 10%. Таким образом, платёж в месяц будет всего один, а переплата по объединённому кредиту окажется значительно меньше. Главное условие – чтобы займов не было больше 5, а сумма по ним не превышала 3 млн рублей.

Подробная информация на официальном сайте банка www.sberbank.ru

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