Александр Козловский готов помогать врио губернатора Псковской области в реализации проектов

13:32, 13 октября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский готов помогать новому губернатору в реализации проектов, направленных на развитие Псковской области. Так парламентарий прокомментировал состоявшуюся сегодня, 13 октября, официальную церемонию представления врио главы региона Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Я присутствовал на церемонии, в ходе которой Михаил Юрьевич отметил, что будет выстраивать работу на принципе преемственности, и назвал в качестве первоочередных планов ознакомление с ситуацией в регионе, с основными проблемами и поиск путей их решения, – сказал Александр Козловский. – Среди основных проектов ближайшего времени – доработка бюджета и завершение строительства нового перинатального центра. Здесь предстоит большая совместная работа, в которой я, как депутат Государственной думы, готов не только принимать участие, но и оказывать поддержку в реализации всех начинаний, направленных на развитие моей родной Псковской области. Уверен, что вместе мы сможем не только воплотить в жизнь намеченное, но и поставить новые задачи, которые диктует нам жизнь и которые востребованы населением».

Также депутат Госдумы отметил, что экс-губернатор Андрей Турчак, который перешел на работу в генсовет «Единой России», пообещал делать все для того, чтобы те проекты, которые были начаты, завершились, и оказывать поддержку действующей администрации. «Зная его как человека слова и дела, от всей души желаю ему успехов и удачи на новом посту», – заключил Александр Козловский.

