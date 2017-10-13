В Великих Луках в связи с ремонтными работами планируется отключение потребителей от электроэнергии

13:41, 13 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках в связи с ремонтными работами планируется отключение потребителей от электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе города.

16 октября с 9:00 до 16:00 в Великих Луках без электроэнергии останутся дома на улице Максимовской с 19 по 45 и Кленовой с 5 по 14, а также на улице Портовой, 71.

17 октября с 9:00 до 16:00 - на улице Низовой с 1 по 18 и Холмской с 42 по 56 и с 19 по 27, а также на улице Дворовой 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 10, 12, на Центральной Рыкановской 100-а, 1-а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 4, 2, на улице Труда 2, 4, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, на улице Полиграфистов 105, 107, 109, 111, 113, 115, 104, 112, 112-а, 114, 116.

19 октября с 14:00 по 16:00 электроэнергии не будет в посёлке Майкино в домах 26, 4, 3, 2, 1, 28, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 50, 51, 48, 47, 55, 56, 53, 52, 54, 58, 60. С 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат в проезде Тимирязева в домах с 5 по 10, на улице Софьи Ковалевской в домах с 1 по 8 и на улице Винатовского в домах с 17 по 35, а также на улицах Дальняя и Дубовая.



20 октября с 9:00 до 16:00 не будет работать сфетофор на проспекте Гагарина, 123, электричества не будет в домах 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 94, 95-д, 96, 96-б, 96-в, 96-а, 102, 104, 104-а,106-а, а также на улице Глинки в домах 3 и 5.