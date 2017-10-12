Житель Бежаниц угнал ВАЗ-2107 на улице Стахановской в Пскове

14:14, 13 октября 2017, ПАИ

В Пскове полиция задержала гражданина, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентства информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 13 октября ночью в Пскове от дома по улице Стахановской был совершен угон автомашины ВАЗ-2107.

Вскоре полиция задержала подозреваемого ранее судимый 23-летнего жителя поселка Бежаницы. Угнанный автомобиль с техническими повреждениями стражи порядка обнаружили на улице Советской. Полиция проводит расследование.