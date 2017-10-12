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Житель Бежаниц угнал ВАЗ-2107 на улице Стахановской в Пскове

В Пскове полиция задержала гражданина, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентства информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 13 октября ночью в Пскове от дома по улице Стахановской был совершен угон автомашины ВАЗ-2107.

Вскоре полиция задержала подозреваемого ранее судимый 23-летнего жителя поселка Бежаницы. Угнанный автомобиль с техническими повреждениями стражи порядка обнаружили на улице Советской. Полиция проводит расследование.

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