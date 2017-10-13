В Себеже прошла акция «Осторожно - пешеход!»

14:36, 13 октября 2017, ПАИ

В Себеже прошла акция «Осторожно - пешеход!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Основная цель мероприятия - предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пеших участников дорожного движения, в том числе детей.

В рамках акции у пешеходных переходов сотрудники Госавтоинспекции вместе с помощниками из отряда юных инспекторов движения разъясняли гражданам требования Правил дорожного движения. Особое внимание при этом они обращали на обязательное ношение в темное время световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили горожанам, что пешеходам при переходе дороги и при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется, а вне населенных пунктов – вменяется в обязанность иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

В рамках профилактической акции детям-пешеходам были вручены световозвращающие браслеты и ластики с изображением дорожного знака «Пешеходный переход», а взрослым - буклеты о пользе световозвращающих элементов.