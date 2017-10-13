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Общество

«Псковэнерго» реализует программу модернизации систем учета электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в рамках реализации программы по снижению потерь электроэнергии до конца текущего года направит 35 млн рублей на модернизацию существующей системы технического учета электроэнергии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

На всех отходящих фидерах подстанций 35-110 кВ и в распределительных пунктах (РП) 6-10 кВ региона вместо электромеханических и электронных счетчиков прошлого поколения будут установлены многофункциональные микропроцессорные электросчетчики.

По словам начальника Управления реализации услуг «Псковэнерго» Сергея Колесникова, в общей сложности будет установлено 1,6 тыс. новых приборов  технического учета электроэнергии. Они позволят дистанционно осуществлять учет и сводить баланс электроэнергии на высоковольтных подстанциях и в распредпунктах, а также в автоматическом режиме определять объемы внутренних перетоков между различными структрными подразделениями предприятия.

«Все это даст возможность интегрировать систему технического учета в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) верхнего уровня, поможет улучшить контроль распределения электроэнергии как внутри подстанций и РП, так и её отпуск потребителям, а также снизить технологические потери электроэнергии, в том числе при расходе на собственные, хозяйственные и производственные нужды», - отметили в «Псковэнерго».

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