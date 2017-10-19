На заборе тоже написано

09:49, 19 октября 2017, ПАИ

От рекламы на улицах города мы никогда не избавимся, с этим надо смириться. Рекламу нельзя истребить, зато её можно приручить и облагородить.

Для «одомашнивания» рекламных объявлений, плакатов, афиш и вывесок в Пскове используются трёхсторонние пилларсы (большие рекламные тумбы), сити-форматы, рекламные щиты на перекрёстках, щиты-призматроны, несколько электронных экранов и с недавних пор лайтбоксы на автобусных остановках.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Рекламных мест на всех, конечно, не хватает, поэтому появляется «дикая» реклама, которой облеплены фасады домов, фонарные столбы, остановочные павильоны. Так мы узнаем о заезжих ярмарках, цирках, путешествиях в Сигулду, покупке волос и чьих-нибудь гастролях. В результате места, не предназначенные для рекламы, ею в итоге всё равно заполняются, что чрезвычайно портит и визуально захламляет город. Афишки и бумажные объявления имеют свойство намокать, рваться, к тому же их часто срывают и портят те, кому больше некуда применить свой интеллект.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Для такой одичавшей рекламы на улицах и фасадах домов хорошо бы предусмотреть специальные пространства в виде досок и небольших конструкций наподобие тех, что можно увидеть на улице Ленина неподалёку от театра.

В лучших советских традициях. Дизайн спорный, но аккуратности не отнять. Прекрасная задумка. То же можно было бы сделать не только для газет, но и для объявлений.

Рекламу на остановках (кроме стационарных лайтбоксов) я бы запретила окончательно и бесповоротно, потому что это колхоз.

С сити-форматами тоже не всё однозначно. Они располагаются в странных местах — между пешеходными дорожками и проезжей частью, аккурат на газоне. В результате, во-первых, они всегда либо пыльные, либо залитые грязью, во-вторых, не несут информации ни для водителей, ни для пешеходов, так как не освещаются и плохо читаются в тёмное время суток.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Наиболее цивилизованно и аккуратно выглядит реклама, заключённая под стекло больших городских тумб (пилларсов) и спрятанная в боковые освещённые стенки новых остановочных павильонов. Правда, есть нюанс. Иногда эти рекламные конструкции мешают пешеходам рассмотреть подходящий автобус или загораживают светофор (так происходит с тумбой на Четырёх углах).

Чтобы стать немного более опрятным Пскову достаточно избавиться от сити-форматов в неудачных местах, от бумажных объявлений под крышами и так не слишком привлекательных остановок, но самое главное - от жутких, опасных конструкций, которые обычно появляются на газонах на площади Ленина и на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Некрасова. Растяжка на железном скелете в любой момент может оказаться на головах у ничего не подозревающих горожан. И на площади, и на перекрёстке давно уже нужны аккуратные афишные тумбы, на которых удобно было бы размещать информацию о предстоящих городских событиях.

История афишной тумбы имеет две памятные даты, связанные с Германией и Францией. 1 июля 1855 года издатель и владелец типографии Эрнст Литфас, получив разрешение полиции, установил в Берлине первую цилиндрическую тумбу, а затем в течение двух лет ещё полторы сотни таких тумб по всему городу. На них он клеил крупноформатные рекламные плакаты, которые выпускал в своём издательстве. Эти тумбы получили название «колонна Литфаса» и стали удачной альтернативой заборам и стенам зданий, на которых в те времена беспорядочно расклеивались объявления, плакаты и афиши. С появлением афишных тумб Литфаса внешний облик Берлина преобразился, а сам изобретатель разбогател на своем рекламоносителе.

В 1863 году уже парижский печатник Габриэль Моррис начал устанавливать на улицах французской столицы высокие афишные тумбы цилиндрической формы. Эти тумбы также получили название по имени своего изобретателя – «колонны Морриса». Кстати, Моррис получил разрешение городских властей на установку тумб только при условии, что внутри будут храниться мётлы, лопаты и совки городских дворников. Тумбы Морриса настолько удачно вписались в облик Парижа, что на протяжении вот уже полутора столетий являются практически визитной карточкой многих улиц и перекрёстков.

Позже рекламные тумбы в форме колонны, состоящие из трех частей – цоколя, барабана и карниза – распространились по всей Европе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Конечно, облик рекламной тумбы существенно изменился за её более чем вековую историю. Наряду с круглыми существуют тумбы квадратные и трёхгранные, появилось внутреннее и внешнее освещение рекламных полей, рекламные плакаты, как правило, прячутся под плексиглас, а сама конструкция может вращаться. Теперь в тумбах размещаются не только инструменты дворников, но и билетные кассы, цветочные киоски, даже общественные туалеты.

Тумбы, подобные немецко-французскому изобретению, появились на улицах губернского Пскова в начале XX века. Одна из них стояла напротив театра - на углу тротуара Пушкинской улицы. Ещё одну можно заметить на фотографии Кохановского бульвара (ныне Октябрьский проспект). Сейчас примерно на этом месте находится автобусная остановка. Другая, более нарядная тумба, появилась через дорогу от Реального училища на Сергиевской улице (Октябрьский проспект), недалеко от ворот Летнего сада.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Зачатки окультуривания рекламы в Пскове есть, их осталось развить. Немного усилий, педантичности, системного подхода к нарушителям и никакая реклама городу не страшна.