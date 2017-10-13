Около 8 млн рублей долга выплатила компания «Псковгеокабель» своим сотрудникам

15:56, 13 октября 2017, ПАИ

Прокуратура Пскова проверила соблюдение прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы. В ходе проверки установлено, что работникам организации не выплачена заработная плата за август 2017 года на общую сумму более 7,7 млн. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Прокурор города в адрес руководителя «Псковгеокабеля» внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено. Прокуратура обязала предприятие погасить задолженность по оплате труда за август 2017 года.

В результате нарушения были закона устранены, компания «Псковгеокабель» выплатила заработная плата своим работникам.