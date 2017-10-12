В пустошкинском общепите продавали «неправильный алкоголь»

15:00, 13 октября 2017, ПАИ

По итогам прокурорской проверки в деятельности одной из организаций общественного питания на территории Пустошкинского района выявлены нарушения действующего законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, во время проверки выявлена алкогольная продукция, находившаяся в розничной продаже без товарно-транспортных документов, оформленных надлежащим образом, журнал учета алкогольной продукции не соответствовал установленной форме.

В адрес директора организации общественного питания района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Документ находится на рассмотрении.