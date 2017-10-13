Великолукские полицейские задержали преступника, разыскиваемого коллегами в Молдавии

15:08, 13 октября 2017, ПАИ

В Псковской области завершилась межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск», в ходе которой установлены 32 человека, которые по тем или иным обстоятельствам находились в розыске. В частности, установлены личности четырех скончавшихся граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мероприятие проводилось 11-12 октября для стабилизации оперативной обстановки, активизации розыска и задержания скрывшихся преступников, а также установления местонахождения лиц, пропавших без вести, в том числе разыскиваемых МВД государств-участников СНГ. Операцию полицейские провели совместно с областным УФСИН.

В частности, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки 12 октября задержали гражданина РФ 1955 года рождения, которого за совершение преступления разыскивало МВД Республики Молдова. В его отношении вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время соответствующие материалы направлены инициатору розыска.

