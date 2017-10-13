Представитель Минздрава РФ: Псковская область — один из лидеров в РФ по охвату лечением ВИЧ

15:11, 13 октября 2017, ПАИ

Псковская область — один из лидеров в России по охвату лечением ВИЧ, заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей, доктор медицинских наук, профессор Евгений Воронин.

13 октября эксперт прибыл в регион с рабочим визитом. Псков стал еще одним городом России, где Министерство здравоохранения Российской Федерации проведет бесплатное анонимное тестирование любого желающего на ВИЧ-инфекцию. В целом мероприятие охватывает 24 региона России - от Владивостока до Калининграда.

«Акция призывает каждого человека обследоваться на ВИЧ и быть ответственным, в первую очередь, за свое поведение», — сказал Евгений Воронин.

В рамках акции сегодня на железнодорожный вокзал Пскова прибыл специальный медицинский вагон, где в течение трех дней любой желающий сможет проверить себя на ВИЧ-инфекцию, сделав анализ слюны.

Также анонимное тестирование проводится в медицинском кабинете вокзала, в Псковском государственном университете и на швейной фабрике «Славянка». Акция продлится до 17 октября.

«Основная цель государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции — это добиться снижения новых случаев ВИЧ-инфекции и смерти от СПИДа к 2020-му году. И я уверен, что Псковская область будет одной из первых, кто добьется этого результата», — пояснил Е. Воронин.

Главный внештатный специалист по ВИЧ Минздрава РФ высоко оценил большую профилактическую работу, которая проводится в регионе. Он отметил, что в Псковской области также всегда большое внимание уделяется вопросам охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию, которое включает самые современные методы экспресс-диагностики.

Организаторы всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию акции — Минздрав РФ совместно с компанией «РЖД» при поддержке администрации Псковской области.