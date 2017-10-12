Сим-карту, плеер и карты попытался провезти в себежскую колонию водитель автомобиля с продуктами

15:26, 13 октября 2017, ПАИ

Сим-карту, плеер и карты попытался провезти в исправительную колонию №: в Сосновом Бору Себежского района водитель автомобиля с продуктами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

При досмотре автомобиля, который привез на склад исправительного учреждения продукты питания, в кабине обнаружены и изъяты сим-карта, mp3-плеер и две колоды игральных карт.

УФСИН России по Псковской области напоминает, что в соответствии со ст. 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.