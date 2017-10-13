Псковские преподаватели художественных дисциплин повысят свою квалификацию

17:49, 13 октября 2017, ПАИ

С 12 по 14 октября Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова проводит курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин образовательных учреждений дополнительного образования Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказали в отделе непрерывного образования колледжа, основная часть образовательной программы курсов пройдёт на базе Детской художественной школы Пскова (Конная, 30). 14 октября обучающей площадкой станет Выставочный зал Союза художников (Ленина, 1).

«Содержание учебной программы КПК аккумулирует творческий, преподавательский опыт, накопленный Детской художественной школой, которая недавно отметила свой 50-летний юбилей», - отметили в учреждении.

Перед участниками с лекциями и мастер-классами выступит заслуженный художник России, заслуженный работник культуры РФ Олег Цветков, член союза художников России Лариса Гордеева, член союза художников России Аркадий Филинов, член союза художников России Инна Лялина, член Союза художников-педагогов Светлана Ковалькова, член Союза художников-педагогов Софья Рыжкова, Алексей Толстопятов и Марина Бугаева.

Основная тематика курсов связана с методикой преподавания дисциплин декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – батик, витраж, пэчворк, плетение и ткачество, а также с разнообразными аспектами преподавания дисциплин изобразительного искусства - живописи, рисунка и композиции.

Кроме того, в рамках образовательной программы курсов, 14 октября в Выставочном зале Союза художников состоится экскурсия по юбилейной выставке работ учащихся школы, которую проведет ее директор Олег Цветков.