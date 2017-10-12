Судимый пыталовский пенсионер избил 72-летнего соседа и угрожал ему убийством

16:41, 13 октября 2017, ПАИ

В Пыталовском районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в вымогательстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 октября, в 14:00 в дежурную часть полиции по телефону обратился житель деревни Краули Пыталовского. Он сообщил, что к его соседу приходил местный житель и избил его. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Было установлено, что ранее судимый 60-летний житель деревни Краули возле дома 72-летнего гражданина, вымогал у него деньги в сумме 100 тысяч рублей. При этом преступник избил пожилого мужчину и угрожал потерпевшему убийством.

Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 (вымогательство) Уголовного кодекса Российской Федерации.