0
09:20
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12:02
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
09:45
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
09:12
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
13:29
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
21:02
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
Еще новости
Происшествия

Судимый пыталовский пенсионер избил 72-летнего соседа и угрожал ему убийством

В Пыталовском районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в вымогательстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 октября, в 14:00 в дежурную часть полиции по телефону обратился житель деревни Краули Пыталовского. Он сообщил, что к его соседу приходил местный житель и избил его. На место происшествия незамедлительно  выехала следственно-оперативная группа полиции.

Было установлено, что ранее судимый 60-летний житель деревни Краули возле дома 72-летнего гражданина, вымогал у него деньги в сумме 100 тысяч рублей. При этом преступник избил пожилого мужчину и угрожал потерпевшему убийством.

Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 (вымогательство) Уголовного кодекса  Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
10 октября 2017
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
10 октября 2017
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
09 октября 2017
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1

Идет загрузка...