В псковский филиал Почты России поступили новые автомобили

16:04, 13 октября 2017, ПАИ

Три новых автомобиля «Лада Ларгус» и грузовая «Газель» будут доставлять почтовые отправления клиентам, которые воспользовались услугой курьерской доставки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области - филиале ФГУП «Почта России».

«Курьерская доставка является востребованной услугой. Объёмы входящих и исходящих курьерских отправлений стабильно растут. Так за 1-й квартал 2017 года через участки курьерской доставки прошло чуть более двух тысяч отправлений, за 3-й квартал 2017 года количество отправлений достигло двух с половиной тысяч. Пополнение автопарка позволит увеличить скорость и количество доставляемой корреспонденции», – отметил директор псковского филиала Почты России Андрей Марков.

Отметим, что услуга курьерской доставки проста и удобна как для отправителя, так и для получателя. Вызвав курьера на дом, отправитель также может воспользоваться бесплатной упаковкой, которую ему предоставит курьер.

Корпоративные клиенты, заключившие договор с Почтой России, имеют возможность вызывать курьера не только в городах Псков и Великие Луки, но и в других городах РФ с последующей оплатой безналичным путём. Передвижение отправления можно отследить на сайте Почты России нужно лишь сохранить чек с трек-номером, который выдал курьер. Получателю в день доставки позвонит курьер и договорится об удобном времени. В случае, если курьеру не удалось дозвониться до адресата или его не оказалось на месте, он оставит извещение в почтовом ящике. Адресат может договориться о времени доставки, позвонив в службу EMS по номеру: 8-800-200-50-55.

Время работы участка курьерской доставки в Пскове:

Понедельник-пятница: 8:00 - 20:00, суббота-воскресенье: 9:00 - 18:00 часов.

Время работы участка курьерской доставки в Великих Луках:

Понедельник-пятница: 9:00 - 18:00, суббота-воскресенье - выходные дни.