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Общество

«Танцы Пушкинской эпохи» прошли в Пушкиногорской санаторной школе-интернате

12 октября в рамках проекта «В гости к Пушкину» в Пушкиногорской санаторной школе-интернате состоялся мастер-класс «Танцы Пушкинской эпохи». Напомним, что проект реализуется на средства иностранных благотворителей «Общество помощи русским детям» при содействии Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда, мастер-класс для воспитанников школы провела педагог дополнительного образования Елена Бойцева. Вместе с детьми они отправились на два века назад, во времена, когда жил Александр Сергеевич Пушкин. Во время занятия ребята узнали много нового о той эпохе, научились основным правилам этикета. Став на некоторое время действующими лицами пушкинской эпохи, дети узнали, как правильно здороваться, знакомиться, приглашать дам на танец, ухаживать за ними, поддерживать разговор, танцевать.

«Ровно как два столетия назад учащиеся вместе с педагогами блистательно исполняли полонез, вальс, польку и котильон. Вокруг царила необычайная атмосфера того времени: играла классическая музыка, девочки были в красивых бальных платьях, мальчики – в строгих костюмах, и все кружились в танце по залу», - отметили в Фонде.

Более того, на протяжении всего времени реализации проекта в школе-интернате организована фотовыставка с детскими работами.

«Воспитанники и педагоги Пушкиногорской санаторной школы-интерната, а также Псковское областное отделение Российского детского фонда от всего сердца благодарит добрых друзей и верных помощников из «Общества помощи русским детям» за то, что подарили детям возможность расширить свой кругозор и познать новое», - добавили в Фонде.

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