В Пскове определены победители конкурса «Чернильница»
В Пскове завершился традиционный конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малых жанров «Чернильница», организованный Молодёжным центром города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Конкурс был посвящен творчеству знаменитого детского писателя Корнея Чуковского, 135 лет со дня рождения которого исполнилось в этом году. По итогам конкурса будет издан сборник, в который войдут произведения всех участников.
Работы конкурсантов оценивали: член союза театральных деятелей России, член российской Академии голоса, заведующая отделением «Театральное искусство» Людмила Масленникова, главный редактор газеты «Комсомольская Правда – Псков» Ирина Потапова, председатель псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, член Союза писателей России Вита Пшеничная, заместитель директора Молодёжного центра Пскова Олеся Назарой.
Среди чтецов выбрали двух победителей, ими стали Анна Петрова и Андрей Давыдик. В остальных номинациях результаты распределились следующим образом: «лучший писатель малого жанра» - Ирина Сорокина, «философская лирика» - Екатерина Проскурнина, «экспериментальная поэзия» - Любовь Глоба, «любовная лирика» - Виктория Васильева, «городская лирика» - Василиса Кравченко, «лучший чтец на иностранном языке» - трио Антона Ткачёва, Дениса Терентьева, Сергея Соловьева.