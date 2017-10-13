Псковский филиал Академии ФСИН провел учебные сборы профессорско-преподавательского состава

17:38, 13 октября 2017, ПАИ

13 октября в Псковском филиале академии состоялись учебно-методические сборы профессорско-преподавательского состава «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Академии.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Псковского филиала академии, представители Псковского государственного университета, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, государственного бюджетного учреждения Псковской области «Региональный центр информационных технологий», практические работники УФСИН России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову.

Приветствуя участников учебно-методических сборов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин отметил, что результатом обучения в ведомственной образовательной организации должно стать формирование компетентного сотрудника, владеющего в полном объеме профессиональными умениями и навыками, способного решать задачи, стоящие перед ФСИН России. Одним из методологических подходов к решению этой задачи является компетентностный подход, позволяющий организовать учебный процесс с учетом условий и специфики деятельности УИС.

В рамках учебно-методических сборов профессорско-преподавательским составом были рассмотрены следующие вопросы: «Оценка качества образования на основе компетентностного подхода», «Практико-ориентированные технологии обучения при реализации стандартов нового поколения», «Электронная информационно-образовательная среда вуза: требования, практика, перспективы».