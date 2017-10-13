На 20% снизилось количество преступлений в Псковской области с начала года

19:51, 13 октября 2017, ПАИ

Управление МВД по городу Пскову подвело итоги работы за 9 месяцев 2017 года в пятницу, 13 октября. В оперативном совещании приняли участие руководители и личный состав Управления, представители городской власти и прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Василий Софин доложил оперативную обстановку, отметив, что за прошедшие 9 месяцев наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений на 20 %, в том числе преступлений против собственности. Говоря о раскрываемости преступлений, Василий Софин подчеркнул, что положительная тенденция сохранена.

«Вопросы обеспечения правопорядка решаются в тесном взаимодействии с администрацией города Пскова. Совместно с народными дружинниками было осуществлено более 500 выходов, в том числе на массовые мероприятия», - сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову, добавив, что ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную обстановку в городе под контролем.

И.п. главы города Пскова Сергей Гаврилов поблагодарил полицейских за добросовестную службу и пожелал личному составу сохранить те положительные тенденции в работе, которые были установлены в отчетном периоде. За выполнение особо важных задач по борьбе с правонарушениями на территории города Сергей Гаврилов вручил сотрудникам Управления Благодарственные письма главы города Пскова.

Председатель комитета правового обеспечения администрации города Пскова Валерий Наводкин присоединился к словам благодарности, подчеркнув, что между муниципалитетом и правоохранительными органами налажен конструктивный диалог и взаимодействие. Он также призвал полицейских уделить особое внимание заявлениям граждан, связанным с нарушением «Закона о тишине».