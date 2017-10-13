В Псковской области запретили ввоз через границу 160 саженцев из Белоруссии

19:30, 13 октября 2017, ПАИ

В контрольном пункте деревни Долосцы в Псковской области в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля при ввозе подкарантинной продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен ввоз партии посадочного материала (саженцы яблони) в количестве 160 штук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партия посадочного материала ввозилась из Республики Беларусь и следовала в Псковскую область без сопровождения фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ партия посадочного материала возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ.