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Андрей Турчак провел первое заседание в статусе и.о. секретаря Генсовета «Единой России»

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак провел сегодня, 13 октября, первое заседание Генсовета и Президиума Генсовета Партии в новом статусе – и.о.секретаря Генсовета «Единой России». Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм.

«Для меня решение, которое принял Председатель Партии, является очень ответственным. Работа, с одной стороны, новая, с другой – знакомая. По сути, я возвращаюсь домой. В 2005 году я начинал свою деятельность в «Молодой Гвардии Единой России», затем избирался губернатором также при поддержке партии «Единая Россия». Активно взаимодействовал с региональным отделением нашей Партии – это и проектная работа, и работа в рамках избирательных кампаний, - написал он.- Впереди предстоит ряд важных политических событий: Съезд Партии в декабре и выборы Президента РФ в марте 2018 года. Постараюсь сохранить все, что было сделано».

Андрей Турчак также отметил, что он планирует «провести встречи с секретарями региональных отделений, послушать, услышать, опереться на их поддержку». 

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