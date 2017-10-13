Псковичи предоставили уже более 30 старых советских фото для выставки в областной библиотеке

20:09, 13 октября 2017, ПАИ

15 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке в формате «фотосушки» пройдет выставка старыx советскиx фотографий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, главными ее участниками станут разновозрастные члены фотоклуба «КонтрасТ». По информации руководителя проекта Элины Калининой, на сегодня о своем участии в фотовыставке заявили более 10 человек. Они предоставили для экспозиции около 30 фотографий.

Принять участие в выставке может любой желающий. Фотографии из своего семейного альбома или их копии можно принести сразу на выставку, открытие которой запланировано на 12.00 в конференц-зале библиотеки. Уже в 16.00 фото вернутся к своим владельцам.

Напомним, что формат «фотосушки» предполагает отсутствие стендов: фотографии крепятся прищепками к специальным веревкам на время выставки.

Особенность проекта – участие в некоторых мероприятиях всех желающих граждан из числа целевой аудитории, а также необязательное наличие дорогой профессиональной фототехники.