Россельхознадзор нашел нарушения законодательства при ввозе растительной продукции в Псковскую область

20:48, 13 октября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Псковской области по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля ручной клади физического лица, следовавшего из Польши, с учетом разрешенного национальным законодательством объема ввозимой на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции в ручной клади и багаже граждан, запрещен ввоз свежих яблок весом 7,1 килограмм. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причина запрета – отсутствие фитосанитарного сертификата на ввозимую продукцию.

Управление Россельхознадзора обращает внимание частных лиц, что в соответствии с требования п. 7 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ «О карантине растений» разрешается ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции перемещаемой в ручной клади и багаже пассажиров, транспортных средств, при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает пять килограммов и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.