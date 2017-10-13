0
16:59
Продлены полномочия ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко
16:32
«Танцы Пушкинской эпохи» прошли в Пушкиногорской санаторной школе-интернате
15:11
Представитель Минздрава РФ: Псковская область — один из лидеров в РФ по охвату лечением ВИЧ
13:05
До +10 градусов ожидается в Псковской области 14 октября
10:54
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
09:17
Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области
22:40
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
Еще новости
Общество

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает график приёма граждан и юридических лиц

Отделение лицензионно-разрешительной работы по городу Великие Луки, Великолукскому, Невельскому и Новосокольническому районам отдела Росгвардии по Псковской области уведомляет граждан и юридических лиц о том, что оказание государственных услуг в сфере контроля за оборотом оружия, и в области частной охранной деятельности осуществляется по следующим адресам:

 - Великие Луки, Великолукский район и Куньинский район  -  Великие Луки, ул. К. Либкнехта д. 7/1. Прием и выдача документов – вторник, четверг с 9:30 до 17:30. Обед – 13:00 до 14:00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан осуществляется с 09:00 до 12:30. Телефон для справок (81153) 372-30;

- Новосокольники, ул. Бабахина д. 21. Прием и выдача документов – вторник и четверг 9:30 до 17:30. Обед – 13:00 до 14:00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан осуществляется с 09:00 до 12:30, Телефон для справок (81144) 237-62;

- Локня, ул. Шарикова 3.  Прием и выдача документов – среда с 10:00 мин. до 14:00. Телефон для справок (81144) 237-62;

-  Невель, ул. Ленина д. 10. Прием и выдача документов – вторник, четверг с 9:30 до 17:30. Обед – 13:00 до 14:00. Каждую первую и третью субботу месяца прием граждан осуществляется с 09:00 до 12:30. Телефон для справок(81151) 215-43.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продлены полномочия ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко
13 октября 2017
Продлены полномочия ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко
«Танцы Пушкинской эпохи» прошли в Пушкиногорской санаторной школе-интернате
13 октября 2017
«Танцы Пушкинской эпохи» прошли в Пушкиногорской санаторной школе-интернате
Представитель Минздрава РФ: Псковская область — один из лидеров в РФ по охвату лечением ВИЧ
13 октября 2017
Представитель Минздрава РФ: Псковская область — один из лидеров в РФ по охвату лечением ВИЧ
До +10 градусов ожидается в Псковской области 14 октября
13 октября 2017
До +10 градусов ожидается в Псковской области 14 октября
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
13 октября 2017
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 3
Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области
13 октября 2017
Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области 1
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
12 октября 2017
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
12 октября 2017
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября 1

Идет загрузка...