Эксперты прогнозируют обвал доллара

21:18, 13 октября 2017, ПАИ

Курс американской валюты в перспективе будет падать, так как геополитическая напряженность вынуждает многих искать альтернативу американскому доллару. Как пишет Лента.ру, главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в макроэкономическом обзоре по валютному рынку «Мир отвернулся от всемогущего доллара» назвал три фундаментальных катализатора, которые негативно скажутся на перспективах доллара США.

Главным негативным фактором Харди называет постоянный рост Китая, который начинает играть все более важную роль в мировой экономике и на финансовых рынках. Однако перед КНР стоит сложная задача — «избавиться от пузыря перед 19-м съездом партии в октябре 2017 года, не навредив внутренней и мировой экономике».

На втором месте, по мнению стратега Saxo Bank, находится геополитическая напряженность, вызванная ситуацией вокруг Северной Кореи. По словам Харди, сложная ситуация в регионе может подорвать отношения между США и Китаем, что негативно скажется на американской валюте. Не менее важную роль он отводит Японии, которой придется выбирать собственный вектор внешней политики.

Наконец, третьим катализатором эксперт называет ослабление альянса между Европейским союзом и США. Харди отмечает, что перед ЕС встает вопрос о самостоятельности на геополитической арене на фоне очередной победы Ангелы Меркель в Германии.