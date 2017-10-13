В Главном управлении МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр

22:52, 13 октября 2017, ПАИ

Очередной смотр прошел в Главном управлении МЧС России по Псковской области сегодня, 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

В ходе смотра в преддверии перехода на зимнюю форму одежды проверялось соответствие полевой зимней формы одежды предъявляемым требованиям.

Строевой смотр провел заместитель начальника Главного управления (по ГПС) полковник внутренней службы Андрей Никулин. Было проверено соблюдение сотрудниками правил ношения форменной одежды, наличие у них удостоверений и личных жетонов, аккуратность и правильность нашивки погон, эмблем, шевронов, размещение знаков отличия, соответствие требованиям обуви.