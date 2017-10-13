В неблагополучных семьях Красногородского района провели разъяснительную беседу о пожарной безопасности

21:32, 13 октября 2017, ПАИ

13 октября заместитель главного государственного инспектора Опочецкого, Красногородского и Себежского районов по пожарному надзору совместно с инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» провел профилактический рейд в деревнях Рогаткино и Кресты Красногородского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведён обход девяти жилых домов, в трёх из которых проживают неблагополучные многодетные семьи. Под роспись проинструктировано 12 человек, а также распространено 20 памяток о мерах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного и электрооборудования.

В рамках проведения месячника гражданской обороны гражданам дополнительно вручено 20 памяток по действиям в случае поступления сигналов по гражданской обороне и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.