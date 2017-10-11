Работников, сообщивших о коррупции, защитят от увольнения

22:32, 13 октября 2017, ПАИ

Правительство России одобрило законопроект о защите лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях. Как сообщает Минтруд, документ направлен на защиту государством лиц, уведомивших работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях.

Законопроектом предусматривается защита от неправомерного увольнения, а также от иных ущемлений прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления.

Проектом закона устанавливается, что решение об увольнении, переводе на иную должность, привлечении к дисциплинарной ответственности может быть принято к указанному лицу только после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов или иного коллегиального органа образованного работодателем.

К участию в таком заседании обязательным является приглашение прокурора, которому необходимо представить материалы не менее чем за пять рабочих дней до заседания, а также по итогам заседания.