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Общество

Псковский филиал ФСИН стал участником Всероссийской научно-практической конференции

В Академии ФСИН России завершила свою работу III Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика», которая проходила 12–13 октября в рамках Международного пенитенциарного форума. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Псковский филиал Академии ФСИН России в режиме видео-конференц-связи принял участие в работе одной из секций конференции «Траектория подготовки (развития) преподавателя: от адъюнкта до профессионального преподавателя по уголовному процессу и криминалистике», работу которой возглавил профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук Лев Бертовский.

Речь шла о становлении образа будущего преподавателя, о повышении его педагогического мастерства; затрагивались также некоторые аспекты преподавания дисциплин «Криминалистика» и «Уголовно-процессуальное право».

По словам участников конференции, это интереснейший опыт и возможность обсудить серьезные вопросы во всех возможных аспектах.

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