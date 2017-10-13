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Общество

День призывника прошел в Псковском районе

13 октября в Псковском районе в торжественной обстановке прошел праздник, посвященный Дню призывника.   Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. С напутственными словами к призывникам обратился военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев.

Он подчеркнул, что служба в рядах Вооруженных Сил – это ответственная задача, которая стоит перед каждым парнем. Каждый призывник должен показать все свои лучшие качества, пожелал всем хорошей службы, только хороших впечатлений и новых армейских друзей.

С новым этапом жизни будущих солдат поздравил глава Псковского района Владимир Лавренов, вручил подарки каждому призывнику, пожелал им с достоинством отслужить в армии и напомнил, что дома их с нетерпением будут ждать близкие и родные.

Молодым людям пожелали с честью нести воинский долг, стать настоящими мужчинами, достойными защитниками своей Родины, отслужить и вернуться в родные дома счастливыми, здоровыми и возмужавшими.

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