День призывника прошел в Псковском районе

22:28, 13 октября 2017, ПАИ

13 октября в Псковском районе в торжественной обстановке прошел праздник, посвященный Дню призывника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. С напутственными словами к призывникам обратился военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев.

Он подчеркнул, что служба в рядах Вооруженных Сил – это ответственная задача, которая стоит перед каждым парнем. Каждый призывник должен показать все свои лучшие качества, пожелал всем хорошей службы, только хороших впечатлений и новых армейских друзей.

С новым этапом жизни будущих солдат поздравил глава Псковского района Владимир Лавренов, вручил подарки каждому призывнику, пожелал им с достоинством отслужить в армии и напомнил, что дома их с нетерпением будут ждать близкие и родные.

Молодым людям пожелали с честью нести воинский долг, стать настоящими мужчинами, достойными защитниками своей Родины, отслужить и вернуться в родные дома счастливыми, здоровыми и возмужавшими.