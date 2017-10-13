В Неелово чествовали лучших работников сельского хозяйства
В Нееловском культурно-досуговом центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.
Торжественное мероприятие открыл глава Псковского района Владимир Лавренов, он поздравил работников агропромышленного комплекса, а также ветеранов труда с прошедшим профессиональным праздником.
Особые слова благодарности он адресовал ветеранам отрасли, которые вложили много сил в ее развитие и продолжают делиться своим бесценным опытом.
По итогам мероприятия сотрудники сельского хозяйства получили Почетные дипломы.