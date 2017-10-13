Псковичей приглашают на завершающий концерт органной музыки в Печорах
Лютеранская церковь Св. Петра в Печорах приглашает на завершающий сезон-2017 концерт органной музыки. Как сообщили Псковскому агентству информации, мероприятие под названием «Орган по-русски»: состоится завтра, 14 октября.
Концерт начнется в 17.00. Перед гостями выступят лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков.
Традиционно организуется доставка из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе можно по телефону +79113997096.