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Псковичей приглашают на завершающий концерт органной музыки в Печорах

Лютеранская церковь Св. Петра в Печорах приглашает на завершающий сезон-2017 концерт органной музыки. Как сообщили Псковскому агентству информации, мероприятие под названием «Орган по-русски»: состоится завтра, 14 октября.  

Концерт начнется в 17.00. Перед гостями выступят лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков.

Традиционно организуется доставка из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе можно по телефону +79113997096. 

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