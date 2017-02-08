Электронные заявления о назначении пенсии оформили более 2 тыс жителей Псковской области

22:09, 13 октября 2017, ПАИ

В 2017 году 2543 жителя города Пскова и Псковского района уже оформили электронные заявления о назначении пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Псковской области.

С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах или в баллах. Чем больше баллов, тем выше размер страховой пенсии. Количество баллов зависит от стажа, заработной платы и суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его работодателем. Для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за 2017 год составляет 8,26.

Начальник Управления Алексей Еремин отметил, что федеральным законом предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году:

- Ежегодно параметры будут изменяться, и гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Осуществлять контроль за формированием своих пенсионных прав можно в любое удобное время в « Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Там же можно рассчитать примерный размер будущей пенсии на основе имеющихся данных.

Напомним, что направить заявление в ПФР об установлении пенсии также можно используя электронный сервис Личный кабинет гражданина на нашем сайте. После подачи заявления о назначении пенсии специалисты Управления уведомят будущего пенсионера о принятом заявлении.