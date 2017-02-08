0
22:29
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
21:06
Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году
21:47
Медведев пообещал пенсионерам проиндексировать пенсию в полном объеме
13:37
По 5 тысяч рублей в январе 2017 года выплатят псковским пенсионерам
19:11
Эксперт посоветовал россиянам переходить на «белую» зарплату
20:44
Медведев рассказал об индексации пенсий в 2017 году
19:56
Минтруд разъяснил сроки получения единовременной выплаты пенсионерам
Еще новости
Пенсии

Электронные заявления о назначении пенсии оформили более 2 тыс жителей Псковской области

В 2017 году 2543 жителя  города Пскова и Псковского  района  уже оформили электронные заявления  о назначении пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Псковской области.

С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах или в баллах. Чем больше баллов, тем выше размер страховой пенсии. Количество баллов зависит от стажа, заработной платы и суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его работодателем. Для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4  пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно  получить за 2017 год составляет 8,26.
Начальник Управления Алексей Еремин отметил, что федеральным законом предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году:

- Ежегодно параметры будут изменяться, и гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Осуществлять контроль за формированием своих пенсионных прав можно в любое удобное время в « Личном кабинете гражданина» на  сайте ПФР. Там же можно рассчитать примерный размер будущей пенсии на основе имеющихся данных.

Напомним, что направить заявление в ПФР об установлении пенсии также можно используя электронный сервис Личный кабинет гражданина на нашем сайте. После подачи заявления о назначении пенсии специалисты Управления уведомят будущего пенсионера  о принятом заявлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
08 февраля 2017
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста 1
Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году
23 января 2017
Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году 8
Медведев пообещал пенсионерам проиндексировать пенсию в полном объеме
29 ноября 2016
Медведев пообещал пенсионерам проиндексировать пенсию в полном объеме 3
По 5 тысяч рублей в январе 2017 года выплатят псковским пенсионерам
23 ноября 2016
По 5 тысяч рублей в январе 2017 года выплатят псковским пенсионерам
Эксперт посоветовал россиянам переходить на «белую» зарплату
07 ноября 2016
Эксперт посоветовал россиянам переходить на «белую» зарплату 1
Медведев рассказал об индексации пенсий в 2017 году
13 октября 2016
Медведев рассказал об индексации пенсий в 2017 году 1
Минтруд разъяснил сроки получения единовременной выплаты пенсионерам
05 октября 2016
Минтруд разъяснил сроки получения единовременной выплаты пенсионерам 1
Минфин признал отсутствие надежных инструментов накоплений на старость
27 сентября 2016
Минфин признал отсутствие надежных инструментов накоплений на старость 1

Идет загрузка...