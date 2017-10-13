Псковичей приглашают на выставку «Осень-2017», которая пройдет 14 октября
Жителей и гостей Пскова приглашают на областную продовольственную ярмарку «Осень 2017», которая состоится 14 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, место проведения ярмарки - Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, улица Советская.
На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, облпотребсоюза, личных подсобных хозяйств, предпринимателей, ремесленников, изделия народных промыслов.