Роскомнадзор рассказал, как контролировать расходы на мобильную связь

22:26, 13 октября 2017, ПАИ

Роскомнадзор дал совет псковичам, как контролировать расходы на мобильную связь.

«С целью предотвращения списания денежных средств за контентные услуги (это платные подписки на различную информацию: погода, полезные советы и т.п.) Роскомнадзор рекомендует обратиться к оператору связи с заявлением о создании отдельного лицевого счета для оплаты контентных услуг. В этом случае списание денежных средств за предоставленные контентные услуги будут производиться оператором связи только с отдельного счета в пределах средств, находящихся на нем», - сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

«Согласно п. 5 ст. 44 Закона «О связи» оператор связи на основании обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счет, предназначенный только для оплаты контентных услуг связи. Разделение счетов - это защита вашего бюджета», - уверены в Роскомнадзоре.