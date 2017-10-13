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Общество

Роскомнадзор рассказал, как контролировать расходы на мобильную связь

Роскомнадзор дал совет псковичам, как контролировать расходы на мобильную связь.

«С целью предотвращения списания денежных средств  за контентные услуги (это платные подписки на различную информацию: погода, полезные советы и т.п.) Роскомнадзор рекомендует обратиться к оператору связи с заявлением о создании отдельного лицевого счета для оплаты контентных услуг. В этом случае списание денежных средств за предоставленные контентные услуги будут производиться оператором связи только с отдельного счета в пределах средств, находящихся на нем», - сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

«Согласно п. 5 ст. 44 Закона «О связи» оператор связи на основании обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счет, предназначенный только для оплаты контентных услуг связи. Разделение счетов - это защита вашего бюджета», - уверены в Роскомнадзоре.

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