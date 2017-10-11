Всемирный день стандартов отмечают 14 октября

15:50, 14 октября 2017, ПАИ

Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается День стандартов, или Всемирный день стандартизации, — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization (ISO). В 1970 году президент ISO господин Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов (World Standards Day) для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.



Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины, обозначения и прочее, имеющие перспективу многократного применения, используемые в науке, технике, промышленном и сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении и других сферах народного хозяйства, а также в международной торговле.

Стандартизация существенно влияет на темпы развития и уровень производства. Базируясь на последних достижениях науки, техники и практического опыта, стандартизация во многом не только определяет достигнутый уровень производства, но и является одним из стимулов прогресса науки и техники.

Празднование Дня каждый год посвящено определенной теме, которая выбирается совместным решением представителей всех трех глобальных организаций: Международной организации по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO), Международной электротехнической комиссии, МЭК (International Electrotechnical Commission, IEС) и Международного союза электросвязи, МСЭ (International Telecommunication Union, ITU).