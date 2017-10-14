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Общество

На 20% снизилось количество зарегистрированных преступлений в Пскове за 9 месяцев 2017 года

За прошедшие 9 месяцев 2017 года наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений на 20%, в том числе преступлений против собственности. О этом 13 октября на оперативном совещании Управления МВД по городу Пскову  сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Василий Софин

Говоря о раскрываемости преступлений, Василий Софин подчеркнул, что положительная тенденция сохранена.

«Вопросы обеспечения правопорядка решаются в тесном взаимодействии с администрацией города Пскова. Совместно с народными дружинниками было осуществлено более 500 выходов, в том числе на массовые мероприятия», - сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову, добавив, что ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную обстановку в городе под контролем.

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