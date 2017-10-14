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Экономика

Минкомсвязи предлагает новый способ борьбы со страховщиками-мошенниками

Для борьбы с мошенниками, которые занижают стоимость полиса ОСАГО, вводя ложные данные, Минкомсвязи предоставит страховым компаниям доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Такая мера должна помочь не допустить фальсификаций при оформлении полисов, сообщает газета «Известия».

Все автостраховщики смогут использовать эту систему, а также сервис идентификации пользователей сайта госуслуг при оформлении ОСАГО.

Напомним, с августа 2016 года страховые компании получили возможность продавать полисы ОСАГО в форме электронного документа (е-ОСАГО), а с января 2017 года эта услуга стала для них обязательной. Однако иногда посредники, представляющиеся агентами, при оформлении ОСАГО неверно указывают мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования. Это позволяет им снизить цену полиса. При этом мошенник получает с клиента полную стоимость и разницу оставляет себе.

В 2016 году в России было продано более 39 млн полисов ОСАГО, при этом в электроном виде было заключено 331 тыс. договоров (0,85% общего числа). За первое полугодие 2017 года заключено более 3 млн договоров еОСАГО - 13,4% от общего количества  (более 22 млн штук).

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