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Происшествия

РФ выдали обвиняемого в хищении более 307 миллионов россиянина

С Кипра экстрадировали россиянина Валерия Денисова, обвиняемого в хищении более 307 миллионов рублей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). По версии следствия, Денисов с октября 2009 по февраль 2015 года был председателем жилищного кооператива в Уфе. Он присвоил себе более 307 миллионов, которые граждане вложили в строительство жилого дома.

Затем он скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск. Позднее его задержали на Кипре. 

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