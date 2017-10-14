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Экономика

Медведев призвал Кадырова поставлять на российский рынок овощи и фрукты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыров. Как сообщает «Комсомольская правда», глава Чечни рассказал, что в области сельского хозяйства в Чечне хорошие показатели, в республике уже выполнены крупные проекты по животноводству и садоводству.

«Овощи и фрукты в вашем регионе растут отлично, и на этом как раз можно зарабатывать неплохие деньги для республики. Да и просто надо поставлять на российский рынок хороший урожай», - отметил Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев отметил, что Чеченской Республике будет выделено дополнительное финансирование на строительство новых школ.

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