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Общество

ЛДПР предлагает давать выходные в дни магнитных бурь

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Власов подготовил законопроект, которым предлагается предоставлять метеочувствительным работающим гражданам выходной день в период магнитных бурь. Как сообщает ТАСС, парламентарий просит министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина проработать данную инициативу.

В своем запросе депутат указывает, что многие граждане России подвержены метеозависимости.

«Мной планируется внесение законопроекта о предоставлении выходного дня в период магнитных бурь выше индекса G4», - говорит депутат в обращении к министру.

По словам Власова, во многих медицинских исследованиях выявлено увеличение числа случаев инфаркта миокарда в дни с повышенной геомагнитной активностью, особенно у лиц пожилого возраста.

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