ЛДПР предлагает давать выходные в дни магнитных бурь
Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Власов подготовил законопроект, которым предлагается предоставлять метеочувствительным работающим гражданам выходной день в период магнитных бурь. Как сообщает ТАСС, парламентарий просит министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина проработать данную инициативу.
В своем запросе депутат указывает, что многие граждане России подвержены метеозависимости.
«Мной планируется внесение законопроекта о предоставлении выходного дня в период магнитных бурь выше индекса G4», - говорит депутат в обращении к министру.
По словам Власова, во многих медицинских исследованиях выявлено увеличение числа случаев инфаркта миокарда в дни с повышенной геомагнитной активностью, особенно у лиц пожилого возраста.