Трамп: США готовы выйти из соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана

09:35, 14 октября 2017, ПАИ

США будут готовы в любой момент выйти из многостороннего соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана, если эту договоренность не удастся скорректировать устраивающим нынешнюю американскую администрацию образом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Как мы видели в Северной Корее, чем больше мы игнорируем угрозу, тем острее она становится», - заявил он. Напомним, постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.