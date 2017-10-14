Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября православные

11:16, 14 октября 2017, ПАИ

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Русской православной церковью ежегодно 14 октября. Как сообщает сайт Календ.ру, история этого праздника восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало - покров.

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы бог послал им хороших женихов.