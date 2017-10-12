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В Великих Луках ищут очевидцев наезда на пешехода

В Великих Луках  9 октября около 19:00 у дома по улице Мотористов неустановленный водитель транспортного средства (предположительно  -  автомобиль «ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107» темно-синего  цвета) совершил наезд на мужчину 1980 года рождения, который шел по краю проезжей части  в попутном  направлении. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в  результате  ДТП  пострадал  пешеход.

Очевидцев данного ДТП и граждан, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться  по телефону в Великих Луках: (811-53)  5-27-94  или  02.

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