В Великих Луках ищут очевидцев наезда на пешехода

18:02, 14 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках 9 октября около 19:00 у дома по улице Мотористов неустановленный водитель транспортного средства (предположительно - автомобиль «ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107» темно-синего цвета) совершил наезд на мужчину 1980 года рождения, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадал пешеход.

Очевидцев данного ДТП и граждан, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться по телефону в Великих Луках: (811-53) 5-27-94 или 02.