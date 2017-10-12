Полиция продолжает розыск пропавшей жительницы Псковского района

13:00, 14 октября 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Березовской Татьяны Ивановны, 1959 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, около 15 часов 21 августа 2017 года она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.

Её приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.

Была одета: платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинная черная юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Березовской Татьяны Ивановны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.