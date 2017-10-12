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Полиция продолжает розыск пропавшей жительницы Псковского района

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Березовской Татьяны Ивановны, 1959 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, около 15 часов  21 августа 2017 года  она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.

Её приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые,  темно-русые  с сединой, глаза карие.

Была одета: платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинная черная юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое  ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Березовской Татьяны Ивановны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

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