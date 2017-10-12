Ночью 14 октября пожары произошли в Великолукском и Псковском районах
В 00:16 14 октября в МЧС России по Псковской области поступило сообщение о возгорании в гараже в деревне Портяниково Псковского района. В 00:39 стало известно о возгорании дачного дома в садоводчестве Ленок-3 Великолукского района. В 01:18 14 октября 2017 года поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Голубово Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.