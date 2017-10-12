Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Себежском районе

13:37, 14 октября 2017, ПАИ

В 08:51 14 октября в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о ДТП в Себежском районе, на 52-м километре трассы Опочка – Полоцк, с участием грузового и легкового автомобилей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.