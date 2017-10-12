В Псковском районе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус
В 00:53 14 октября в Псковском районе на 390-м километре трассы Р-23 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.