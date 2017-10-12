0
09:20
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12:02
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
09:45
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
09:12
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
13:29
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
21:02
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
Еще новости
Происшествия

В Псковском районе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус

В 00:53 14 октября в Псковском районе на 390-м километре трассы Р-23 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
10 октября 2017
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
10 октября 2017
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
09 октября 2017
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1

Идет загрузка...