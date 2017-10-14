Псковичам напоминают правила безопасности на рыбалке

17:08, 14 октября 2017, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области напоминают жителям региона о правилах безопасности на рыбалке. «Любой водоём, вне зависимости от его габаритов, является местом повышенной опасности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев во время ловли, важно соблюдать несложные правила безопасности:

• Особенно опасен выход на водоём на лодке. Обязательным условием является исправность плавательного средства и использование спасательных жилетов.

• Недопустимо рыбачить на лодке людям, не умеющим плавать.

• Важно следить за состоянием уровня нагрузки лодки. Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту.

Кроме того, перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой средство связи.

Следует помнить, что навигация в осенне-зимний период обладает своими особенностями. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной видимости, в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях.

Нужно помнить о том, что нельзя:

• рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;

• спать, находясь на борту маломерного судна;

• держать на водоёме лодку боком к сильному ветру или волне;

• употреблять спиртное - даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Если лодка опрокинулась, рекомендуется ухватиться за неё и, работая ногами, вывести ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь забраться на перевернувшуюся лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.

О происшествиях в условиях природной среды следует сообщать по телефону «112». В случае поступления сигнала тревоги поиски можно организовать незамедлительно.