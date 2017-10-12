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В Великих Луках ищут мужчину, ушедшего из дома престарелых

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, по имеющимся данным, 8 сентября 2017 года  Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната. И до настоящего времени  местонахождение  пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам: 89062231128 или 02.

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